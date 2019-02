McDonald's, da settembre stop a cannucce di plastica nel Regno Unito

McDonald's si prepara a sostituire le cannucce di plastica con quelle in carta riciclabile in tutti i suoi ristoranti di Regno Unito e Irlanda. Una scelta che, come fa sapere la stessa catena di fast food, rispecchia "una richiesta dei clienti" (oltre che delle associazioni ambientaliste) e si inserisce nel piano del governo inglese per ridurre l’inquinamento da plastica di mari e oceani.

Cannucce di carta a richiesta

McDonald's si è già impegnata a fornire soltanto imballaggi sostenibili entro il 2025. Per quanto riguarda le cannucce, la fase di prova è già cominciata a maggio in alcuni dei 1.300 ristoranti britannici, dove sono già state introdotte le cannucce di carta che non si trovano più a disposizione di fronte alle casse ma devono essere richieste dai clienti. Una "rivoluzione" che a partire da settembre sarà estesa a tutti gli altri locali di McDonald's nel Regno Unito, per arrivare a regime nel 2019. "Sono stati gli stessi clienti a far presente che non tutti vogliono le cannucce – ha spiegato l'ad britannico della società, Paul Pomroy – da qui la decisione di darle solo a chi ne farà richiesta".

1,8 milioni di cannucce al giorno

McDonald's non è la prima compagnia che mette al bando la plastica. E l'impatto sull'ambiente può essere soltanto positivo dato che – come ricorda anche la Bbc – solo nel Regno Unito McDonald's consuma 1,8 milioni di cannucce al giorno. L'iniziativa ha avuto il plauso del Segretario di stato Michael Gove, che l'ha definita "un significativo contributo, un bell'esempio per altre grandi aziende". Per ora, il bando delle cannucce non interesserà la compagnia a livello globale, ma McDonald's pare inteda testare "materiali alternativi alla plastica" a breve anche in Francia, Norvegia e negli Stati Uniti.