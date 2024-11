Cop29, nuova bozza: dai Paesi sviluppati 250 miliardi ai più poveri

Il testo fa riferimento ai 1300 miliardi di dollari richiesti dai Paesi in via di sviluppo per affrontare la crisi climatica. Ma è una cifra che dovrebbe arrivare da tutti gli attori. La cifra più importante si ferma a 250 miliardi, considerata troppo bassa. I prossimi passi: consultazioni bilaterali, un nuovo testo e poi la plenaria finale

Il nuovo obiettivo di finanza climatica è ancora lontano dall’essere raggiunto alla Cop29 di Baku. L’aggiornamento della somma da destinare nei prossimi anni ai Paesi in via di sviluppo per finanziare la transizione energetica e l’adattamento alla crisi climatica vede ancora molte parti scontente.

250 miliardi di dollari l'anno

Nel testo c’è un riferimento alla cifra che i Paesi più deboli chiedono dall’inizio: quei 1300 miliardi indicati da studi indipendenti. Ma è un “invito” a mobilitare la somma che arriva a tutti gli attori in campo, pubblici e privati. È nel passaggio successivo della bozza che si concentra l’attenzione di tutti allo stadio Olimpico di Baku dove i tempi supplementari sono ormai certi. La “decisione”, una formula più forte nel linguaggio diplomatico, impone ai Paesi sviluppati la somma di 250 miliardi all’anno. Da dove dovrebbero arrivare? “Da un’ampia varietà di fonti, pubbliche e private, bilaterali e multilaterali, comprese fonti alternative”.

Le ong: "Sono 'noccioline': un insulto"

Alla diffusione del testo seguono incontri bilaterali per cercare di sciogliere i nodi e arrivare un nuovo testo che, a questo punto, potrebbe essere portato nella assemblea plenaria finale. Il meccanismo delle Cop prevede che qualsiasi testo deve essere approvato per consenso: nessuno deve opporsi. Intanto le reazioni non sono positive. Can International, la principale rete di ONG, definisce i 250 miliardi “noccioline”: “Non è soltanto uno scherzo ma anche un insulto”.

Gli esperti: "Numero troppo basso, non coerente con Accordo di Parigi"

Per l’Independent High-Level Expert Group on Climate Finance il numero “è troppo basso e non coerente con l’attuazione dell’Accordo di Parigi”. La nostra analisi, proseguono gli esperti, mostra che l’obiettivo di finanza climatica “dovrebbe impegnare i paesi sviluppati a fornire almeno 300 miliardi di dollari all’anno entro il 2030 e 390 miliardi di dollari all’anno entro il 2035”.