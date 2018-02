Romani a Sky Tg24: "Vedrei bene Tajani premier ma decide Berlusconi"

“Antonio Tajani sarebbe un ottimo premier. Quando vedo come si muove negli ambienti internazionali sono orgoglioso di fare parte del suo stesso partito”. Così il senatore di Forza Italia Paolo Romani, ospite a L'intervista di Maria Latella, parla del presidente del Parlamento Europeo ma specifica: “Sulla scelta del presidente del Consiglio deciderà Berlusconi”. LO SPECIALE ELEZIONI Elezioni politiche 2018, ecco come si vota con il Rosatellum

Rispettata proporzione tra FI e Lega nelle liste

“La legge elettorale è tale che questa campagna è tutta incentrata sui partiti delle coalizioni e questo attiva anche quello che non c’è mai stato, una certa competizione tra i partiti interna alla coalizione” ha dichiarato Romani, candidato per FI in Lombardia capolista nel plurinominale al Senato a Milano. Rispondendo alle domande di Maria Latella, ha però escluso che ci sia stato disaccordo sulle liste e ha sottolineato che “la proporzione tra FI e Lega è stata rispettata”. Su quello che succederà dopo il voto del 4 marzo (LO SPECIALE ELEZIONI) Romani ha affermato: “Ad oggi non c’è bisogno di prevedere un governo di larghe intese” e si è detto “preoccupato per l’incompetenza dei Cinque Stelle”.

Romani: con la Lega toni diversi ma idee uguali

Sull'immigrazione l'Ue ci ha abbandonato

Ospite di Sky Tg24, Romani ha anche commentato il raid razzista di Macerata, seguito alla morte della 18enne Pamela Matropietro: “Sono dalla parte di quella ragazza uccisa in una maniera efferata da uno spacciatore clandestino, ma sono anche dalla parte di chi muore nel Mediterraneo”. E ha aggiunto: “Sull’immigrazione l’Europa ci ha abbandonato”