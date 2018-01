Il cadavere di una donna trovato in due valigie nel Maceratese

Il cadavere di una donna, fatto a pezzi, è stato trovato nascosto in due valigie nelle campagne di Pollenza, in provincia di Macerata. I due bagagli, abbandonati in un fosso non lontano dal cancello di una villetta in via dell'Industria, sono stati notati da un passante: pensando si trattasse di droga o di refurtiva, ha chiamato i carabinieri. Dai primi accertamenti sembra che il corpo sarebbe di una giovane donna.

Ricerche di indizi in tutta la zona

Tutta l'area è stata subito isolata e i carabinieri stanno portando avanti palmo a palmo le ricerche di eventuali indizi nella campagna vicina. Non si esclude, comunque, che le due valigie siano state lanciate verso il fossato da un'auto di passaggio durante la notte.