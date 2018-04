Cacciatorpediniere Usa verso Siria, jet russi a bassa quota

Ancora tensione in Siria. Il cacciatorpediniere americano USS Donald Cook, armato con missili Tomahawk, dopo una sosta a Cipro è diretto verso il Mediterraneo orientale, nel raggio d'azione della Siria. Lo riferisce il Washington Examiner, citando fonti della Marina. Secondo il quotidiano turco Hurriyet, la nave da guerra statunitense sarebbe arrivata a circa 100 km dal porto siriano di Tartus, dove c'è una base della marina militare russa. Alcuni jet russi avrebbero sorvolato a bassa quota per quattro volte il cacciatorpediniere americano, compiendo manovre di disturbo. Ma Mosca garantisce, attraverso il vice ministro degli Esteri Mikhail Bogdanov: "Non credo che vi sia il rischio di un conflitto armato fra la Russia e gli Usa in Siria". E aggiunge: "Alla fine il buon senso dovrebbe prevalere sulla follia".

Le accuse di Trump, la replica di Mosca

Una mossa, quella statunitense, che arriva dopo il presunto attacco chimico lanciato il 7 aprile contro Duma, nella Ghouta orientale, che ha causato almeno 100 morti. Per il presidente Trump i responsabili sono Damasco e gli alleati Russia ed Iran. Dopo il viceministro degli Esteri, sulla questione siriana è intervenuto anche il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov: "Gli Usa hanno adottato, insieme ad altri Paesi, una posizione poco costruttiva: si rifiutano di affrontare la realtà e cercano colpevoli per l'uso delle armi chimiche", ha detto. Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha comunque ribadito che gli esperti dell'Opac "devono visitare Duma" per compiere degli accertamenti e ha assicurato che la Russia può "garantire" la loro sicurezza. A questo proposito Mosca proporra' al Consiglio di Sicurezza dell'Onu una risoluzione per "istituire un'indagine" sui fatti di Duma.

Erdogan: "Maledico chi ha compiuto il massacro di Duma"

Su quanto accaduto in Siria è intervenuto anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha detto: "Maledico chi ha compiuto questo massacro nella Ghuta orientale e a Duma. Chiunque abbia compiuto questo massacro ne pagherà il prezzo, e sarà certamente un prezzo alto".

Colloquio tra Trump e Marcon

Intanto Trump, il 9 aprile, aveva parlato della questione siriana in un colloquio con il presidente francese Macron. Si tratta della seconda chiamata in due giorni. E la Francia ha assicurato che "se la linea rossa" dell'uso delle armi chimiche "è stata superata", allora arriverà "una risposta".

Le mosse della Casa Bianca

La casa Bianca ieri, 9 aprile, ha detto di valutare un raid missilistico contro il regime di Damasco. "Non escluderei" alcuna opzione, aveva spiegato alla Abc Thomas Bossert, consigliere di Trump per la sicurezza nazionale e l'antiterrorismo. Sempre nella giornata di ieri era stato duro il commento di Trump: "Il presidente Putin, la Russia e l'Iran sono responsabili per il sostegno all'animale Assad", aveva scritto il presidente Usa su Twitter. La Casa Bianca aveva promesso "qualche decisione importante nelle prossime 24-48 ore".