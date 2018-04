Siria, 70 morti a Duma. Ribelli: usate armi chimiche

Almeno 70 morti e il sospetto di un attacco chimico contro i ribelli in Siria, a Duma. Dopo dieci giorni di calma, un nuovo massacro di civili è avvenuto nella parte della Ghuta orientale ancora in mano agli insorti. Centinaia i feriti, molti in condizioni gravissime, per la maggior parte donne e bambini. Lo riportano al Jazeera e la BBC, in base alle testimonianze degli attivisti. I White Helmets, gruppo di soccorritori che operano in aree controllate dall'opposizione in Siria, hanno addirittura stimato in 150 le vittime in un tweet, poi cancellato.

Attacco chimico

I soccorritori riferiscono anche le persone colpite dal raid del regime siriano per spingere i ribelli a lasciare la roccaforte accusano problemi respiratori che fanno pensare che Bashar al-Assad abbia usato "gas cloro velenoso". "Al momento stiamo affrontando più di 1.000 casi di persone che hanno difficoltà a respirare dopo che una bomba al cloro è stata sganciata sulla città e il numero di morti probabilmente aumenterà ancora", ha affermato ad Al Jazeera Moayed al-Dayrani, un residente di Duma e medico volontario. I media governativi siriani, però, negano l'uso di armi chimiche.

70 morti in 24 ore

Damasco ha già riconquistato il 95% della roccaforte dei ribelli alla periferia della capitale, unendo una pesante offensiva militare a un'evacuazione negoziata con i ribelli della zona che tuttavia resistono a Duma. Per 10 giorni i raid erano cessati per lasciare il posto ai negoziati di Mosca con il gruppo ribelle Jaish al-Islam. Ma il dialogo si è interrotto il 6 aprile e sono ripresi i raid che hanno fatto 40 morti tra i civili ieri e altri 30 oggi.