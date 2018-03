Putin risponde a Trump: espulsi 60 diplomatici Usa

Expo, Sala prosciolto dall’accusa di abuso d’ufficio

Il gup ha dichiarato il non luogo a procedere: "il fatto non sussiste". Il sindaco di Milano non andrà a processo per l'appalto per la Piastra dei Servizi. Quando era ad aveva affidato senza gara la fornitura di 6mila alberi. Il legale: "È contento, ristabilita verità"