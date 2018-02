Erdogan: “Ue ci faccia entrare, rimuovere ostacoli artificiali"

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è atteso in Italia per una visita ufficiale di 24 ore. Incontrerà il Papa, il presidente Sergio Mattarella e il premier Paolo Gentiloni. Arriverà a Roma questa sera e nella Capitale sono già state innalzate le misure di sicurezza. Prevista anche una green zone, nella quale saranno vietate le manifestazioni. La rete Kurdistan ha annunciato che lunedì scenderà in piazza a Castel San’Angelo, appena fuori dai confini dell'area blindata. A poche ore dal suo arrivo nel nostro Paese, Erdogan ha rilasciato un’intervista alla Stampa in cui parla di diversi temi: l’Ue (che secondo il presidente deve fare la sua parte, a cominciare dalle promesse sull'adesione turca all'Unione); Gerusalemme (lo status quo va preservato, dice); Libia (Ankara è pronta a cooperare con). “L'adesione della Turchia alla Ue non può essere sacrificata a calcoli di politica interna – dice Erdogan – e Gerusalemme non è una questione solo dei musulmani”.

Ue, “Rimuovere ostacoli artificiali che ci impediscono entrata”

Nell’intervista, Erdogan chiede alla Ue di “rimuovere gli ostacoli artificiali che ci impediscono di entrare”. Sull'annosa vicenda della possibile adesione turca all'Unione, spiega che “la Turchia ha ottemperato ai suoi obblighi di stato-candidato, ma non possiamo continuare questo processo da soli. Anche l'Ue deve fare la sua parte, a cominciare dal mantenere le promesse fatte”. E precisa: “Desideriamo la piana adesione all'Ue, altre opzioni non ci soddisfano”. Per Erdogan, le obiezioni europee sullo stato di emergenza imposto dopo il golpe e, più in generale, sul capitolo dei diritti umani, sono “ostacoli artificiali. L'adesione non può essere sacrificata a calcoli di politica interna”.

Gerusalemme, “Difesa dello status quo”

Nel colloquio con il direttore Molinari, il leader turco tocca due dei temi più caldi della politica internazionale, l'operazione militare di Ankara contro i curdi di Afrin, in Siria, e lo status di Gerusalemme dopo la decisione Usa di riconoscerla come capitale di Israele. Un tema, quest'ultimo, strettamente legato alla sua fede religiosa: “L'Islam? Per me è tutto, qualsiasi cosa mi ordina è la mia priorità”. Erdogan ha annunciato che parlerà di Gerusalemme con il Papa: “Entrambi siamo per la difesa dello status quo. Nessuna nazione ha il diritto di adottare passi unilaterali e ignorare la legge internazionale... Lo status della città deve essere preservato, sulla base delle risoluzioni Onu, assicurando a musulmani, cristiani ed ebrei di vivere in pace, fianco a fianco”. Per Erdogan, la soluzione del conflitto israelo-palestinese resta quella dei due Stati, “per questo deve aumentare il numero dei Paesi che riconoscono la Palestina”.

Siria e Libia

Il presidente, infine, contesta che la Turchia sia entrata in Siria per combattere contro i curdi e assicura che Ankara contribuirà all'integrità territoriale del Paese: “Non abbiamo problemi con i curdi siriani. Combattiamo solo i terroristi e abbiamo il diritto di farlo. L'Operazione ramoscello d'Ulivo vuole eliminarli dalla provincia di Afrin, da dove sono partite circa 700 azioni contro le nostre Hatay e Kilis”. Quanto alla Libia, Erdogan sottolinea che “la Turchia sostiene con vigore l'integrità del territorio libico e la sua unione politica”, ricorda che Roma e Ankara hanno rilanciato le attività delle loro ambasciate a Tripoli e annuncia che presto sarà operativo un gruppo di lavoro congiunto. Sulle annunciate proteste contro di lui, “non mi rivolgo a chi sostiene il terrorismo, ma a chi lo combatte”, è la replica del presidente turco.