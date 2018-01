Russia, polizia irrompe nella sede del leader dell’opposizione Navalny

Nel giorno delle manifestazioni invocate da Alexey Navalny per protestare contro le elezioni presidenziali previste il prossimo 18 marzo, la polizia di Mosca ha fatto irruzione negli uffici del leader dell’opposizione, che invita i cittadini russi a boicottare il voto perché truccato. Secondo la Bbc, un portavoce del più feroce nemico di Vladimir Putin ha riferito che gli agenti sarebbero entrati giustificando il blitz con un allarme bomba.

L’irruzione documentata sui social

In un video, pubblicato sul profilo Twitter di Navalny, si vedono gli agenti che entrano nella sede, interrogano i presenti e perquisiscono una borsa. In un altro filmato, postato invece sul canale YouTube del blogger, un poliziotto interrompe la registrazione di una trasmissione. Secondo la testata online Meduza, le forze dell'ordine avrebbero sequestrato computer, server e telecamere.

Manifestazioni in oltre 100 città

Il raid della polizia coincide con le proteste organizzate in tutto il Paese contro le elezioni presidenziali del 18 marzo, dalle quali Navalny è stato escluso ufficialmente a causa di una condanna a 5 anni per frode e appropriazione indebita. Le manifestazioni sono previste in oltre 100 città e, secondo quanto riporta la Bbc, 27 persone sono già state arrestate, incluse alcune fermate durante l’irruzione negli uffici del leader dell’opposizione. Tuttavia centinaia di persone si sono riunite nella piazza principale di Vladivostok, mentre le contestazioni sono in corso anche a Novosibirsk, Kurgan, Omsk, Magadan, Kemerovo e Yakutsk.