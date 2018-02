Sparatoria a Macerata, i feriti sono tutti stranieri: fermato 28enne

Un uomo a bordo di una Alfa Romeo ha esploso colpi di arma da fuoco in diversi punti della città, anche vicino a casa del fermato per l’omicidio della 18enne Pamela , il cui corpo è stato trovato in due valigie. Le 6 persone raggiunte dai proiettili sono tutte di colore