Scioperi, anche marzo sarà un mese da "bollino rosso"

Dopo gli scioperi del mese scorso, anche a marzo torneranno a incrociare le braccia i lavoratori di diversi settori: dalla scuola alla sanità, dai trasporti alle telecomunicazioni. Due le giornate che si preannunciano particolarmente critiche: giovedì 8 marzo e venerdì 23.

Sciopero generale l'8 marzo

Giovedì prossimo, in coincidenza con la festa della donna, uno sciopero generale di 24 ore interesserà tutti i settori, sia pubblici sia privati. Coinvolto anche il trasporto locale, ferroviario (ferme tutte le società appaltatrici) e aereo, con grossi disagi in vista per i pendolari e per chi sarà costretto a mettersi in viaggio. A preludio della giornata di stop – promossa in tutto il mondo come lo scorso anno dal "Movimento internazionale delle donne" per sollevare l'attenzione contro la violenza di genere – il 7 marzo si fermeranno invece i lavoratori delle Poste italiane aderenti ai Cobas, i sindacati di base.

Avvocati e Atac



Il 13 marzo a fermarsi saranno gli avvocati: l'Unione delle Camere Penali italiane protesta contro la mancata riforma dell'ordinamento giudiziario. Giovedì 22 nuovi problemi sono previsti a Roma per lo sciopero dei lavoratori Atac: il blocco sarà dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine turno.

Il 23 marzo ferme scuola e sanità

Il giorno successivo allo sciopero Atac, venerdì 23, sarà invece la volta di scuola e sanità. Incroceranno infatti le braccia il personale docente e quello del comparto del Servizio sanitario nazionale. L'onda lunga degli scioperi si chiuderà il 24 marzo, quando a fermarsi saranno i piloti e gli assistenti di volo di Blue Panorama.