Macerata, autorizzato il corteo antifascista: sindaco chiude scuole

Le scuole di Macerata resteranno chiuse tutto il giorno domani, sabato 10 febbraio, per la manifestazione contro il fascismo e il razzismo. Stop anche del trasporto pubblico in città a partire dalle 13.30. Ad annunciarlo è il sindaco di Macerata, Romano Carancini, sulla pagina Facebook del Comune. Le lezioni, viene comunicato, riprenderanno regolarmente lunedì 12 febbraio. "Abbiamo interpretato le preoccupazioni delle famiglie e dei ragazzi", ha detto il primo cittadino intervistato da Sky TG24. La manifestazione, che aveva ricevuto l'iniziale divieto della Prefettura, è invece stata autorizzata nel pomeriggio di oggi, 9 febbraio. Ad annunciarlo, gli organizzatori subito dopo aver partecipato ad un tavolo tecnico in Questura. "L'intento era di fare una manifestazione pacifica per ribadire i valori dell'antifascismo e dell'antirazzismo, e così sarà" hanno detto i promotori. Il corteo dovrebbe partire e terminate ai giardini Diaz, dopo aver fare il giro delle mura della città.

Macerata e i cortei

Nell’ultima settimana, dopo il ritrovamento del corpo di Pamela Mastropietro e dopo il raid a sfondo xenofobo di Luca Traini, il 28enne arrestato con l'accusa di strage aggravata da odio razziale, Macerata è stata teatro di diverse manifestazioni. Il 7 febbraio il sindaco Carancini aveva chiesto uno stop a tutti i cortei perché, aveva detto, ora “è il tempo della riflessione”. Appello rimasto inascoltato. Nella serata dell’8 febbraio, infatti, a sfilare per le vie della città, con tanto di scontri con le forze dell’ordine, è stato il movimento di estrema destra Forza Nuova. Sabato 10, invece, è la volta del corteo antifascista e anti-razzista.

Uno striscione per Traini in provincia di Macerata

Intanto, dopo quello comparso a Roma in zona Ponte Milvio, uno striscione con la scritta "Onore a Luca Traini" è stato appeso durante la notte alla vecchia struttura dell'acquedotto di Morrovalle, in provincia di Macerata. Il sindaco Stefano Montemarani lo ha fatto togliere non appena gli è stato segnalato, intorno alle 8. Secondo il primo cittadino, si tratta di un'iniziativa di gente non del posto, perché a Morrovalle "non ci sono rigurgiti fascisti", ma comunque l'episodio è "preoccupante".

Data ultima modifica 09 febbraio 2018 ore 18:00