Chi è Luca Traini, l'uomo fermato per le sparatorie a Macerata

Incensurato, 28 anni, candidato con la Lega nella città di Corridonia alle elezioni amministrative del giugno 2017. Questo il profilo di Luca Traini, l'uomo accusato di aver sparato a Macerata contro alcuni stranieri di origine africana a bordo della sua auto, ferendone 6, prima di essere fermato dai carabinieri. Traini è presente in un manifesto elettorale per la tornata di amministrative dell’11 giugno scorso, quando era stato inserito nella lista della Lega per le elezioni comunali di Corridonia, città di 15mila abitanti in provincia di Macerata. È la stessa città dove opera la comunità di recupero Pars dalla quale era fuggita lunedì 29 gennaio Pamela Mastropietro, la 18enne romana trovata morta mercoledi 31 gennaio, fatta a pezzi e il cui corpo è stato occultato in due trolley. E tra le zone dove Traini ha aperto il fuoco a Macerata c’è anche quella in cui abitava il 29enne di nazionalità nigeriana arrestato per l'omicidio della 18enne. Le prime indagini non hanno trovato collegamenti diretti tra Traini e la giovane.

Il fermo



Alto circa 1 metro e 80, calvo e di corporatura robusta, Traini è stato raggiunto dagli agenti in piazza della Vittoria, dove è sceso dall’auto, si è tolto la giacca e ha indossato una bandiera tricolore sulle spalle. Una volta arrivato sui gradini del Monumento ai caduti, si è girato verso la piazza e ha fatto il saluto fascista. Non ha opposto resistenza agli agenti che l’hanno fermato. Traini abita a Macerata, ma la sua famiglia è originaria della città Tolentino.



Traini nel manifesto elettorale della Lega



Nel manifesto elettorale della Lega per le elezioni amministrative del 2017 a Corridonia, Luca Traini appare in basso a sinistra insieme al candidato sindaco della Lega Nord per la città, Luigi Baldassarri. Si tratta della tornata elettorale del 11 giugno scorso.



L'amico: "Aveva atteggiamenti sempre più estremisti"

Di Traini ha parlato un conoscente, titolare della palestra di Tolentino frequentata dal 28enne: “Abbiamo cacciato Luca dalla palestra a ottobre, aveva atteggiamenti sempre più estremisti, faceva il saluto romano e battute razziste”, racconta l'uomo, che aggiunge: “da tempo so che aveva una pistola". Secondo il titolare della palestra, Traini è stato “rovinato da amicizie sbagliate".

"Situazione familiare disastrosa"



Il titolare della palestra ha parlato poi della difficile situazione personale di Traini: "Era andato in cura da uno psichiatra, che a quanto diceva lo aveva giudicato border line". Traini viveva con la nonna perché il padre se n'era andato quando era piccolo e la madre lo aveva cacciato. Aveva una situazione familiare disastrosa. Ho provato tante volte ad aiutarlo, a riportarlo sulla retta via. Ha fatto dei lavoretti, ma duravano sempre poco. Di solito come manovale, ma anche come buttafuori. Ultimamente aveva perso un altro lavoro".

CasaPound: "Mai stato con noi"



Il conoscente continua il suo racconto affermando che negli anni scorsi Traini si era avvicinato a Forza Nuova e a CasaPound: “gli hanno inculcato idee sbagliate, è cambiato. Non ci aveva mai dato problemi in palestra. Aveva anche amici di colore. Ho provato tante volte a farlo ragionare. Chi si aspettava questo?". Il leader dei 'fascisti del Terzo Millennio', Gianluca Iannone, interpellato sui fatti di Macerata, ha negato affermando: "Luca Traini non ha frequentato né è stato iscritto a CasaPound”. Forza Nuova ha invece espresso il suo sostegno al 28enne in una nota