Sparatorie a Macerata, diversi feriti. Bloccata una persona

A Macerata sono in corso delle sparatorie in varie parti della città. Il presunto responsabile è stato bloccato in piazza della Vittoria, dinanzi al Monumento ai Caduti. Alla vista degli agenti è fuggito a piedi verso la gradinata del monumento, gettando via alcuni indumenti, poi è stato preso. La pistola l'aveva lasciata in macchina.

I colpi sarebbero arrivati da un'auto, un'Alfa Romeo 147 nera che sta girando per la città. Attraverso i profili social del Comune il sindaco di Macerata Romano Carancini ha chiesto ai cittadini di restare in casa. Secondo il primo cittadino ad aver aperto il fuoco sarebbe stato un solo uomo, ma altre fonti parlano invece di due persone.

Almeno 4 i feriti



Quattro i feriti segnalati, di cui uno in corso Cairoli e uno nei pressi della stazione. Spari anche in via dei Velini e via Spalato, zone toccate dalle indagini per il caso di Pamela Mastropietro, la 18enne uccisa e fatta a pezzi i cui resti sono stati ritrovati in due valigie. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere delle zone interessate per capire la dinamica e le motivazioni del gesto.



Resto del Carlino: colpi verso persone di origine africana



Secondo il Resto del Carlino, i colpi sarebbero stati indirizzati verso alcuni uomini di origini africane. I primi spari sono stati segnalati alle 11:10 in via dei Velini, dove i proiettili sono stati sparati verso due giovani stranieri: uno è stato colpito e l'altro è riuscito a scappare, riporta il quotidiano. Un altro immigrato sarebbe il bersaglio dei proiettili esplosi lungo Corso Cairoli, via Piave e via Spalato. Una donna di origini africane, infine, sarebbe stata ferita in una sparatoria nei pressi della stazione. Spiega il Resto del Carlino che si tratta di luoghi toccati dalle indagini per la morte di Pamela Mastropietro, tanto che un'altra sparatoria è stata segnalata a Cesette Verdini, la zona dove sono state trovate le valigie che ne contenevano il corpo.



Data ultima modifica 03 febbraio 2018 ore 12:59