Milano, agenti accoltellati: chiesti 10 anni per Ismail Tommaso Hosni

Dieci anni con rito abbreviato: è la richiesta della pm di Milano Maura Ripamonti nei confronti di Ismail Tommaso Hosni, il 20enne italo-tunisino arrestato per avere aggredito a coltellate due militari e un agente della Polfer alla stazione centrale di Milano lo scorso 18 maggio.

La sentenza il 3 marzo

Nel calcolo della pena, il magistrato ha considerato anche gli esiti di una perizia svolta durante il processo da cui è risultato che il giovane è "capace di stare a giudizio", anche se la sua "capacità di intendere e di volere era grandemente scemata al momento del fatto". Il legale di Hosni, l'avvocato Giusy Regina, ha chiesto in prima battuta di assolverlo per il vizio totale di mente oppure, se il giudice dovesse considerarlo parziale, di considerare prevalenti le attenuanti generiche rispetto alle aggravanti con conseguente riduzione della pena. La sentenza del gup Roberta Nunnari verrà pronunciata il 3 marzo.

Chi è Ismail Tommaso Hosni

Ismail Tommaso Hosni è un ragazzo italiano, residente in Puglia ma senza fissa dimora. Ha raccontato infatti di vivere in un furgone bianco, ben conosciuto alle forze dell'ordine perché, dal 2014, aveva collezionato 357 multe. Il 20enne ha precedenti per droga. Lo scorso maggio, durante gli accertamenti, ha estratto due coltelli da cucina e ferito in modo non grave i poliziotti e il militare. Era stato subito immobilizzato, arrestato e portato in questura.