Sparatorie a Macerata: chi sono le sei vittime del raid razzista

Sono tutti migranti tra i 20 e i 30 anni di età. È questo il tratto che accomuna le sei persone rimaste ferite nell’incursione razzista di Luca Traini del 3 febbraio, a Macerata. Ognuno di loro è in condizioni stabili, nessuno è in pericolo di vita e sono tutti vigili. "Ma sono spaventati, si sono sentiti oggetto di una caccia all'uomo", racconta il responsabile dell'Area vasta 3 della città, Alessandro Maccioni. Macerata, spari da un'auto contro migranti: 6 feriti. Fermato italiano

I feriti: tutti giovani e originari dell'Africa sub-sahariana

Il più grande dei feriti è nato nel 1985, il più giovane nel 1997. Fra di loro, anche una donna. Provengono tutti dall'Africa sub-sahariana (Mali, Gambia e Nigeria). Quattro sono ancora ricoverati nell'ospedale di Macerata, mentre un altro si trova in quello di Ancona. Un ragazzo 26enne, rimasto ferito di striscio alla coscia destra, è stato dimesso. I ragazzi sono vigili, ma parlano poco: la comunicazione non è facile: "Qualcuno parla inglese ma male, il francese male. Italiano quasi niente". Tutti sono spaventati e sorpresi: "Sono impauriti, hanno lo sguardo perso, perché si sono sentiti oggetto di una caccia all'uomo senza sapere il perché", racconta ancora Maccioni. Per questo, la struttura sanitaria darà loro un supporto psicologico. L'unica donna del gruppo è ricoverata in ortopedia, con una frattura alla spalla e dovrà esser operata nei prossimi giorni. A Repubblica, il suo fidanzato ha raccontato, ricordando i momenti degli spari del 28enne: "Non so perché abbia sparato. A Macerata finora avevo trovato persone amichevoli e gentili".

Potrebbero esserci altri feriti

Ma i feriti potrebbero essere di più, perché nei minuti immediatamente successivi agli spari, alla centrale operativa del 118, sono arrivate altre due chiamate di persone straniere che parlavano poco l'italiano: "Ma quando l'ambulanza è arrivata sul posto, non ha trovato nessuno. Né si è presentato qualcun altro, ferito con un'arma da fuoco, nelle strutture sanitarie della zona".

Il raid razzista e l'arresto

La procura ha formulato l'accusa di strage aggravata dalle finalità di razzismo contro Luca Traini: l’uomo che sabato mattina ha tenuto in scacco per circa due ore Macerata e a bordo della sua auto, poco prima delle 12, ha sparato sui passanti in diverse zone della città prendendo di mira, in particolare, persone di colore. Al giovane sono stati contestati anche porto abusivo di armi (aveva il permesso per uso sportivo) e altri reati. Il 28enne, marchigiano e incensurato, nella notte è stato trasferito nel penitenziario di Montacuto, ad Ancona. È lo stesso carcere in cui si trova il 29enne cittadino nigeriano arrestato per la morte della 18enne Pamela Mastropietro, il cui cadavere smembrato è stato ritrovato nei giorni scorsi in due trolley, nelle campagne di Pollenza. Si pensa che proprio l’omicidio della ragazza avrebbe scatenato la reazione di Traini. L'uomo, infatti, non avrebbe sparato in zone a caso di Macerata, ma avrebbe scelto vie in qualche modo legate all’omicidio della giovane.