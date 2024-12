Lecce, uomo ucciso per strada con colpi d'arma da fuoco al volto

L'omicidio per strada, l'allarme dato da alcuni residenti. La vittima era già nota alle forze dell'ordine che sono al lavoro per verificare la presenza di telecamere di videosorveglianza e di testimoni oculari

Un uomo è stato assassinato a colpi di pistola a Lecce. La vittima è Giuseppe De Giosa, 43enne originario di Bari, si trovava in via Papini quando è stato avvicinato e freddato davanti alla sua auto, una Fiat Panda di colore bianco, con colpi d'arma fuoco al volto. L'agguato è avvenuto in una zona non distante dal quartiere Santa Rosa.