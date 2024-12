Morto Davide Benetti, prof ferito in gita per il crollo di un balcone

Ricoverato con diverse fratture

In pochi minuti sul posto erano giunti i soccorsi, l'insegnante e la guida erano stati portati al pronto soccorso con codice di massima urgenza. Nonostante la caduta non sembravano essere in pericolo di vita. Il cedimento del balcone aveva coinvolto solamente loro due, gli studenti presenti erano rimasti illesi. Il 43enne aveva riportato diverse fratture e nei giorni seguenti aveva sempre avuto la febbre alta. Le sue condizioni sono via via peggiorate fino al decesso.