Incidente in gita, crolla balcone di dimora storica nel Ferrarese

I ragazzi di una scuola elementare e media, per fortuna tutti illesi, hanno vissuto momenti di panico presso Villa Rivani Farolfi a Ro, frazione del Comune di Riva del Po, in provincia di Ferrara, quando uno dei balconi ha ceduto. La classe ha fatto in tempo a rientrare prima del cedimento, feriti dopo un volo di cinque metri un insegnante e una guida turistica che non sarebbero in pericolo di vita

Un incidente si è verificato nelle scorse ore nel corso di una gita scolastica a Villa Rivani Farolfi a Ro, frazione del Comune di Riva del Po, in provincia di Ferrara. Uno dei balconi della dimora settecentesca è crollato, infatti, poco dopo che gli studenti di una scuola elementare e media vi si erano affacciati. Dopo il giro alla scoperta delle stanze della villa, come detto, gli studenti si sarebbero sporti proprio dal balcone che dà sul parco esterno. Dietro di loro un insegnante e una guida. Pochi istanti dopo il balconcino è crollato. Al momento del cedimento sul terrazzino erano rimasti solo i due adulti. Il docente e la guida sono precipitati a terra, dopo un volo di cinque metri, insieme ai calcinacci. I ragazzi avevano appena fatto in tempo a rientrare. Immediati sono stati i soccorsi.

Due persone in ospedale

Gli studenti, tutti illesi, sono stati riportati a scuola mentre l'insegnante e la guida sono stati condotti d'urgenza presso l'ospedale di Cona. Secondo quanto emerso, entrambi non sarebbero in pericolo di vita. Le cause del cedimento sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rovigo e Ferrara, il 118 con due ambulanze e un'automedica, oltre ai carabinieri. Presenti anche il preside Domenico Marcello Urbinati e Daniela Simoni, sindaca di Riva del Po. Ora andrà accertato lo stato di conservazione dell'immobile prima della visita e bisognerà stabilire se e quanti ragazzi siano saliti sul balcone e se il peso degli stessi sia stato determinante o meno per il cedimento. Poco dopo l'accaduto le famiglie degli alunni sono state informate dell'incidente e rassicurate sulle condizioni dei propri figli. Anche il dirigente scolastico vuole capire bene in che direzione muoversi. La villa potrebbe essere messa sotto sequestro.

Valditara: “Vicinanza ai feriti”

"Esprimo la mia vicinanza all'insegnante e alla guida turistica rimasti feriti nell'incidente avvenuto a Villa Rivani Farolfi, a Ro, durante una gita scolastica. Ho chiesto all'Ufficio Scolastico Regionale di tenermi aggiornato sull'evoluzione della vicenda". Questo, sulla vicenda, il commento del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.