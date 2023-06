Torino, domani sciopero mezzi Gtt. Stop a tram, bus e metro: gli orari

Domani, mercoledì 7 giugno, è previsto uno sciopero della durata di 4 ore di tutto il personale del Gruppo Torinese Trasporti (GTT). Lo stato di agitazione è stato indetto dalle Organizzazioni Sindacali Faisa-Cisal, Fast-Confsal e Usb per protestare, si legge in una nota, contro la "carenza di dotazione organica nel personale viaggiante, l'aumento di stress da lavoro correlato conseguente ai pressanti carichi di lavoro, l'aumento di casi di inidoneità alla mansione e mancato ricollocamento e l'inaccettabilità della proposta aziendale in merito al c.d recupero produttivo".