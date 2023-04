Cuneo, valanga oggi sopra Pontechianale: salvi 4 sciatori francesi

Secondo i tecnici del Soccorso alpino piemontese non ci sarebbero altre persone rimaste sotto la neve. . Nessuno risulta in gravi condizioni, ma tre sono stati portati in ospedale

Il soccorso alpino e speleologico del Piemonte ha messo in salvo quattro sciatori francesi che questa mattina erano stati travolti da una valanga in Val Varaita, nel Cuneese. La chiamata di emergenza è stata lanciata da uno di loro intorno alle 8.30. Nessuno risulta in gravi condizioni, ma tre sono stati portati in ospedale. Secondo quanto appreso, non ci sarebero altre persone sotto la neve. La slavina si era staccata nella parete Sud del Monviso e i soccorritori hanno sorvolato in elicottero la zona del Bivacco Andreotti. Il vento forte in quota ostacolava le ricerche che in un primo momento si erano concentrate nella zona di Pontechianale. Da quando si apprende, nella notte appena trascorsa l'area è stata interessata da una perturbazione.