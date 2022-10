Torino, tenta di occupare alloggio e aggredisce agenti: arrestato

Un 27enne aveva tentato una prima volta di entrare in un appartamento vuoto in via Fossata, tra Borgo Vittoria e Barriera di Milano, ma era stato sorpreso dal proprietario. La seconda volta è riuscito a introdursi in casa: portato negli uffici del commissariato ha aggredito il personale

(Guarda le notizie di oggi 5 ottobre)

Ha tentato per due volte di occupare un alloggio e quando ha aggredito gli agenti di polizia è stato arrestato. È successo a Torino. Le accuse per un egiziano di 27 anni sono violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, danneggiamento. Per occupazione abusiva è stata inoltrata una denuncia. Due agenti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 10 e 15 giorni di reclusione.

La vicenda

L'uomo aveva tentato una prima volta di entrare in un appartamento vuoto in via Fossata, tra Borgo Vittoria e Barriera di Milano, ma era stato sorpreso dal proprietario e si era allontanato dopo l'arrivo della polizia. In seguito, mentre era in corso l'intervento di un fabbro per la messa in sicurezza dell'alloggio, il ventisettenne si è ripresentato, riuscendo a introdursi all'interno. Questa ha volta ha rifiutato di allontanarsi e, quando è stato portato negli uffici del commissariato Barriera di Milano, ha aggredito il personale.