Meteo a Torino: le previsioni del 9 settembre

Cronaca

Il maltempo è tornato sul Nord e sul Centro Italia . Piogge e grandinate hanno colpito la Lombardia, causando danni e allagamenti in provincia di Como e a Bergamo. Sul Lago di Garda, lato Verona, si è abbattuta – insieme alla fitta pioggia mista a grandine - anche una tromba d’aria, senza però causare ingenti danni. Scendendo verso la Toscana, in provincia di Livorno nella notte sono stati registrati 118 millimetri di acqua piovana all’ora. Le precipitazioni hanno reso necessari vari interventi dei Vigili del Fuoco. Disagi anche a Perugia e a Civitavecchia

LOMBARDIA – Il Comasco è stato colpito da un violento nubifragio nel corso della notte, che ha provocato allagamenti sulla strada tra Como e Blevio. Si contano già i danni dovuti alle frane e agli smottamenti, in una zona ancora in fase di recupero dal maltempo dello scorso luglio. Una colata di fango ha raggiunto Blevio, rendendo necessario l’intervento di ruspe per liberare le strade. "L'acqua è entrata dappertutto - racconta un testimone - è bastata un'ora di pioggia per fare il finimondo"