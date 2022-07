Siccità, nuova protesta degli ambientalisti alla Regione Piemonte

Nuovo blitz questa mattina degli attivisti di Extinction Rebellion davanti a Palazzo della Regione Piemonte, in piazza Castello a Torino. 'Siccità è crisi climatica', si legge sui manifesti affissi dai giovani. Così come lo scorso 28 giugno, alcuni ragazzi si sono incollati con un potente adesivo alle porte dell'ingresso dello stabile; altri, in seguito all'intervento dei carabinieri, si sono sdraiati per terra.

Le parole dei manifestanti

"Di fronte alla gravità dell'emergenza idrica in corso - racconta Matilde, una delle attiviste - questa Giunta sta continuando a sottrarsi alle sue responsabilità politiche, nascondendo la testa sotto la sabbia, proprio come uno struzzo. È inaccettabile - continua - che si continui a non riconoscere l'emergenza siccità come un sintomo del collasso climatico verso cui ci stiamo dirigendo. E non basta scaricare le responsabilità sui cittadini facendo leva sull'utilizzo responsabile delle risorse idriche, perché ci sono enormi problemi strutturali che per anni si è scelto di ignorare".