Busonengo, scontro frontale all'alba: gravissimo 21enne alla guida

Il giovane di 29 anni alla guida del secondo veicolo è ricoverato all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli: ha riportato lesioni, ma non è in pericolo di vita

Resta in condizioni gravissime, Stefano Tiani, 21 anni alla guida della Lancia Y che ieri mattina all'alba era stata protagonista di un incidente sulla strada provinciale 230 all'altezza di Busonengo (Vercelli). Con lui viaggiavano tre amici tra i 17 e 22 anni, morti dopo il violento impatto della loro auto contro una Bmw. Attualmente il ragazzo si trova ricoverato all'ospedale Maggiore di Novara.

I messaggi di incoraggiamento sui social

Tanti i messaggi di incoraggiamento, in queste ore, su Facebook: "Forza Stefano, siamo con te - scrive un'amica -. Sappiamo tutti che sei forte". Invece, è ricoverato all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli il giovane di 29 anni alla guida del secondo veicolo, che ha riportato lesioni, ma non è in pericolo di vita. I corpi dei tre ragazzi morti sono attualmente all'obitorio di Vercelli a disposizione dell'autorità giudiziaria, che sta facendo le indagini per accertare eventuali responsabilità.