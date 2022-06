Incidente nel Vercellese, scontro frontale tra due veicoli: tre morti

Tre persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in maniera grave in un incidente avvenuto questa mattina, poco prima delle 5, sulla strada provinciale 230, all'altezza della curva dell'abitato di Busonengo, in provincia di Vercelli. Secondo quanto emerso due veicoli si sono scontrati frontalmente, la strada è bloccata e il traffico interrotto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra della sede Centrale di Vercelli e del distaccamento volontario di Santhià, i carabinieri di Vercelli, Arborio, Santhià e Casanova Elvo e la polizia Stradale.