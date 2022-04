Torino, aggredita negoziante russa: “Devi parlare ucraino”

“O parli ucraino o ti crocifiggiamo”, è una delle minacce rivolte da due uomini a Irina Mosceva, la donna che gestisce un negozio di prodotti tipici di tutti i Paesi dell’Est in via Cernaia, in pieno centro a Torino. A riportare la notizia è la Stampa . (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI )

L'aggressione nel negozio in centro a Torino

Secondo quanto riporta il quotidiano, due uomini hanno fatto irruzione nel negozio nel tardo pomeriggio di venerdì 8 aprile, poco prima della chiusura. I due, dopo aver fatto il saluto romano, le hanno urlato di ripetere “Slava Ukraini” (Gloria all’Ucraina) poi uno degli aggressore le ha stretto il collo minacciando: “Devi dirlo, devi parlare ucraino. Se non lo fai, scegli una parete del negozio. Quale ti piace di più? Dove vuoi stare? Là davanti oppure là? Sceglila così domani torniamo”.

“Ho paura”

Secondo quanto riporta la Stampa, la donna ha denunciato l'accaduto alla polizia e ora il negozio in centro a Torino è blindato. “Ho paura”, riferisce la donna al quotidiano al quale dice di non conoscere quelle persone. “Avranno avuto più o meno trent’anni, capelli neri, vestiti neri. Parlavano ucraino perfettamente. L’aspetto non era dei più raccomandabili, ma qui entra chiunque e di certo non posso mettermi a selezionare i clienti dalla faccia”. “Continuavano a ordinarmi di parlare in ucraino, non in russo. Ma io l’ucraino lo capisco solo, non lo so parlare”. “Non sono più tranquilla a lavorare. Eppure mi creda. Ho prodotti ucraini, russi, moldavi, georgiani, polacchi, rumeni e clienti da ogni dove. Di certo non faccio politica”, ha sottolineato la donna.