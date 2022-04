Incidente sul lavoro nell'Alessandrino, ferito operaio 50enne

Economia

A partire da maggio potranno essere presentate le domande per richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per l’avvio e lo sviluppo di attività imprenditoriali femminili in vari settori , da quello della trasformazione dei prodotti agricoli alla fornitura dei servizi

Come si legge sul sito del Ministero, gli incentivi sono pensati per imprese femminili intese come imprese a prevalente partecipazione femminile e lavoratrici autonome, di qualsiasi dimensione e con sede legale e/o operativa situata sul territorio nazionale. I fondi per cui si può fare domanda sono di due tipi: una parte è destinata alla nascita, l’altra allo sviluppo e al consolidamento delle imprese femminili