Ucraina, Cirio: “In Piemonte porte aperte a chi scappa dalla guerra”

Mondo

Continua l'attacco russo in Ucraina. Nelle prime ore del mattino di giovedì 24 febbraio, Putin ha annunciato il via libera all'ingresso delle truppe in Ucraina, definendo la manovra come “un'operazione militare speciale per proteggere il Donbass", aggiungendo che l'obiettivo "non è invadere il Paese ma smilitarizzarlo"