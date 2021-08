Incidente sul lavoro ad Asti, tecnico di 56 anni si ustiona e muore

Altro grave incidente quest’oggi sul lavoro. Ad Asti un uomo di 56 anni è rimasto ustionato ed è morto poco dopo il ricovero all'ospedale Cardinal Massaia. A darne notizia è il 118. Secondo le prime informazioni, la vittima - un tecnico - stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione all'interno di un negozio di surgelati di corso Alfieri, quando si è sentito un forte scoppio. le cui cause non sono ancora chiare. L'uomo ha riportato ustioni sul 70% del corpo. Sul posto per gli accertamenti del caso anche lo Spresal e la polizia. In mattinata, a San Paolo d'Argon, in provincia di Bergamo, un 36enne ha perso la vita dopo essere caduto da un'altezza di otto metri all’interno dell’azienda per cui lavorava.