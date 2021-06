M5s, Appendino: “Conte era la persona giusta, persa grande occasione”

"Conte ha dimostrato di voler bene al Movimento"

"Il Movimento ha perso una grande occasione - ha ribadito ancora la sindaca - di discutere di uno statuto, di una riorganizzazione e comunque di avere alla guida una persona che ha dimostrato di voler bene al Movimento e che avrebbe potuto guidarci in una rifondazione che tutti riteniamo necessaria. Un ritorno al passato penso non sia assolutamente la risposta - ha spiegato - , dovevamo guardare avanti. Il Movimento è una forza politica che è nata per porre al centro delle azioni di governo alcune tematiche, se c'è un Movimento che è ancora capace di farlo ha senso perché vuoi provare a incidere. Se è per stare in una forza politica tanto per starci, se uno non ci crede, ciascuno deve fare le proprie valutazioni”.