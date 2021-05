Covid, in Piemonte 346 nuovi contagi su 13.744 tamponi

In Piemonte sono 346 i nuovi casi positivi a Covid-19 riportati nel bollettino dell'Unità di crisi della Regione a fronte di 13.744 tamponi diagnostici processati, di cui 8.797 antigenici. Il tasso di positività è del 2,5%, i decessi registrati nelle ultime ore sono stati 17 mentre i guariti sono stati 690. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI) Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 161, quelle negli altri reparti sono 1.680 mentre quelle in isolamento presso il proprio domicilio sono 11.285. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Piemonte ci sono stati 356.359 casi positivi, 11.421 decessi, 331.812 guariti.