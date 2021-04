Val Susa, No Tav sul tetto da una settimana chiedono di scendere

Hanno chiesto alla polizia di scendere i quattro attivisti No Tav da giorni sul tetto del presidio a San Didero (in provincia di Torino), in Val di Susa, a ridosso del cantiere per il nuovo autoporto, opera connessa alla Torino-Lione. Gli attivisti hanno chiesto la presenza di un avvocato e di un medico prima di scendere. La protesta sul tetto era iniziata lo scorso lunedì 12 aprile. Alcuni attivisti No Tav sono sempre rimasti sopra l’edificio, altri si sono invece alternati nel corso della manifestazione. (L'ATTIVISTA FERITA - LE MANIFESTAZIONI).