Corteo No Tav in Val Susa: “Manifestazione allegra e pacifica”

La protesta contro la costruzione del nuovo Autoporto ha preso il via dall’abitato di San Didero. Presenti anche i simboli di Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e le bandiere rossonere degli anarchici

È cominciato dall'abitato di San Didero il corteo dei No Tav contro la costruzione del nuovo Autoporto, opera accessoria della ferrovia ad Alta Velocità Torino-Lione. Gli organizzatori hanno detto che sarà una manifestazione "colorata, allegra e pacifica". Oltre ai tradizionali vessilli con il treno crociato del movimento No Tav si vedono quelli di Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e le bandiere rossonere degli anarchici (IL CORTEO DEI GIORNI SCORSI).

La manifestazione

Questa mattina si era registrato l'afflusso di nuovi simpatizzanti e attivisti No Tav al "campeggio resistente" allestito nei pressi di San Didero. A poca distanza le vie di accesso all'area del cantiere del nuovo autoporto, obiettivo della protesta dei militanti, erano presidiate da un vasto dispositivo di polizia e carabinieri. L'amministrazione comunale, in vista del corteo di questo pomeriggio, aveva dato alle stampe un manifesto dal titolo “San Didero è sotto assedio”, lamentando il comportamento delle forze dell'ordine che per disperdere dei manifestanti, lo scorso 13 aprile, hanno lanciato lacrimogeni anche fra le case del paese.

Questura Torino indaga su blitz notturno a San Didero

La questura di Torino sta intanto indagando sul blitz di questa notte a San Didero, in Val di Susa, dove una ventina di persone, travisate, hanno lanciato bombe carta e fuochi pirotecnici contro le forze dell'ordine che presidiano l'area del cantiere del nuovo autoporto, opera connessa alla Torino-Lione. La polizia ha risposto con il lancio di lacrimogeni. L'azione, a quanto si apprende, è durata pochi minuti e si è conclusa con la fuga degli assalitori lungo i binari della ferrovia.