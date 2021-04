No Tav, notte tranquilla in Val di Susa. Stasera nuovo corteo

È trascorsa tranquilla la notte in Val di Susa dopo 24 ore di scontri tra No Tav e forze dell'ordine per l'avvio dei lavori del nuovo autoporto, opera connessa alla realizzazione della linea alta velocità Torino-Lione. I disordini erano iniziati nella notte tra lunedì e martedì e sono andati avanti fino a ieri sera, con lo sgombero della statale e dei binari della ferrovia occupati dai manifestanti. Intanto, cinque attivisti si trovano ancora sul tetto del presidio nei pressi del cantiere, mentre la Questura di Torino è al lavoro per identificare le persone coinvolte nella guerriglia, durante la quale ieri sera è rimasto ferito un vicequestore, colpito al petto da una pietra.