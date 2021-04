Val di Susa, nuovi disordini tra No Tav e forze dell'ordine

Non accenna a diminuire la tensione in Val di Susa per i lavori del nuovo autoporto. Dopo gli scontri di questa mattina, in serata il corteo degli attivisti No Tav, partito dalla sala polivalente di San Didero, ha raggiunto i cordoni di sicurezza delle forze dell'ordine sulla strada che porta al cantiere. I manifestanti hanno occupato i binari della linea ferroviaria internazionale Torino-Bardonecchia, all'altezza di Bruzolo. Le forze dell'ordine stanno sgomberando i binari.

Lanci di pietre e oggetti

Un primo tentativo di forzare il check point era stato respinto con una carica di alleggerimento. Dopodiché i manifestanti si erano dispersi nei boschi circostanti, da dove avevano lanciato oggetti e pietre, a cui polizia e carabinieri hanno risposto con lacrimogeni e idranti. Otre un centinaio i contestatori che si sono divisi tra la strada provinciale 24 e i prati che portano ai sentieri. Momenti di calma si alternano ad altri con tentativi di sfondamento e cariche.