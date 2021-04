San Didero, No Tav: attivista ferita in gravi condizioni

Un'attivista No Tav è rimasta ferita al volto a San Didero, in provincia di Torino, durante la dimostrazione di ieri sera nei pressi del cantiere del nuovo autoporto. Lo riferiscono fonti del movimento e della Valle di Susa. Che dicono si chiami Giovanna e abbia circa 30 anni: sarebbe stata portata in un ospedale del capoluogo piemontese. Però, secondo gli inquirenti, le modalità del ferimento sono da accertare. Non solo. Sottolineano come il lancio dei lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine sia avvenuto da "grande distanza".

La situazione

Le sue lesioni sono definite "gravi" dai militanti, che attribuiscono il ferimento "al lancio di un lacrimogeno" da parte delle forze dell'ordine. Nel corso della dimostrazione erano stati esplosi dei fuochi artificiali con l'obiettivo - affermano - di "salutare" i sei attivisti rimasti nel presidio No Tav all'intero dell'area cantierabile.