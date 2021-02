Covid in Piemonte, ordinanza Cirio: Re diventa zona rossa

Il Comune di Re, quasi 700 abitanti nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, diventa zona rossa in seguito a un focolaio scoppiato: sono 26 finora i contagiati. Secondo quanto si apprende, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, firmerà nelle prossime ore l'ordinanza che sospende anche l'attività didattica nelle scuole della Val Vigezzo. L'ordinanza, sempre secondo quanto appreso, entrerà in vigore domani sera (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - I DATI IN PIEMONTE).

La situazione nel Verbano-Cusio-Ossola

Il Verbano-Cusio-Ossola, come spiegato già ieri dall'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi, sarebbe la provincia più a rischio nella diffusione del virus mutato in forme maggiormente contagiose. Gli oltre 5mila frontalieri che tutti i giorni fanno la spola dall'Ossola e dal Verbano verso i cantoni Ticino e Vallese, così come il pendolarismo verso Milano, sono elementi che fanno alzare l'asticella di guardia. Sotto stretta osservazione, in particolare, è il focolaio scoppiato a Re.