Covid Piemonte: 1.307 casi su oltre 27mila tamponi

Balzo dei contagi nelle ultime 24 ore in Piemonte. I nuovi positivi sono 1.307, pari al 4,7% dei 27.569 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 476 (36,4 %). L'Unità di crisi regionale ha registrato anche 25 decessi, di cui uno nella giornata di oggi, e 851 guariti. Stabili i ricoveri in terapia intensiva, due in più rispetto a ieri per un totale di 130 pazienti, negli altri reparti sono ricoverate 1.849 persone, 17 in meno rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza, il Piemonte ha registrato 241.410 positivi, 9.245 decessi e 219.745 guariti.