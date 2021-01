Torino, maestra vittima revenge porn licenziata: pm chiede 2 condanne

Il pm Chiara Canepa ha proposto 14 mesi per la direttrice dell'Istituto e 12 per la mamma di una bimba

Chieste due condanne per il caso di revenge porn (COS'È) della maestra licenziata dall'asilo nido dove lavorava nel Torinese dopo la diffusione senza alcun consenso di alcune sue fotografie intime. Il pm Chiara Canepa ha proposto 14 mesi per la direttrice dell'Istituto e 12 per la mamma di una bimba.