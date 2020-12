Vittima revenge porn licenziata, preside diceva "fatela sbagliare"

Il brano è stato fatto ascoltare oggi in tribunale al processo a carico della dirigente scolastica. Nell'audio, secondo quanto è trapelato, la donna si rivolgeva via chat alle colleghe della maestra

"Io prendo ogni pretesto per mandarla via. Cercate di farla sbagliare". È una parte di un messaggio audio attribuito alla preside della scuola del Torinese dove lavorava la giovane maestra finita al centro di critiche dopo il caso di revenge porn (COS'È) con la diffusione da lei non voluta di immagini intime. Il brano è stato fatto ascoltare oggi in tribunale, a Torino, al processo a carico della preside. Nell'audio, secondo quanto è trapelato, la donna si rivolgeva via chat alle colleghe della maestra.