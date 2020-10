Maltempo, Cirio: “In Piemonte danni intorno a un miliardo di euro”

"Aiutatemi perché a 50 anni ricominciare è dura". E' un grido d'allarme quello di Fiorenzo Hor, il pastore dell'Ossola che nell'alluvione del fine settimana ha perso tutte le sue bestie. Oltre 1,200 tra pecore, capre, asini e montoni spazzati via in un'ora dalla piena del fiume Toce a Premosello Chiovenda (Vco). "Non ho più nulla - ha detto in un incontro con gli amministratori locali a cui era presente anche il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso -. Ho perso tutto. E' stato brutto vederle morire e non poterle salvare. Per me non è solo per una questione economica". Ora si presenta il problema del recupero delle carcasse degli animali rimaste sui prati infangati che vanno rimossi anche per una questione sanitaria.

Arcivescovo Torino: "Non si può più parlare di fatalità"

"Ancora una volta le nostre terre e le nostre montagne sono state duramente provate dal disastro provocato da piogge troppo abbondanti e improvvise. Sappiamo bene, ormai, che non si può più parlare di 'fatalità': il cambiamento climatico ci insegna, lungo l'intero anno, le conseguenze di scelte imprevidenti e sbagliate nella tutela del territorio. Dobbiamo registrare anzitutto la tragedia di vite perdute a causa dell'alluvione che ha colpito diverse diocesi della nostra Regione, dalle Alpi alla pianura. Prima e più dei danni materiali, questi lutti ci colpiscono direttamente: è la vita il vero primo valore!". Lo dichiara monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino e presidente della Conferenza episcopale piemontese, a seguito dell'ondata di maltempo che nello scorso fine settimana ha duramente colpito diversi territori della Regione Piemonte.

"Queste tragedie hanno radice in scelte che non sono di ieri"

"Per le comunità cristiane e per tutti i cittadini 'il fare memoria' e la preghiera sono il modo più importante ed essenziale per ridare la speranza e la forza di una ripresa che ci auguriamo sia sostenuta anche dallo Stato, dalle istituzioni e dalle componenti della società economica e civile del nostro territorio", prosegue l'arcivescovo - citato dal Sir -, certo che "il Signore è vicino a quanti hanno avuto lutti o distruzioni delle proprie case o luoghi di lavoro e ci impegna tutti a contribuire e aiutare questi nostri fratelli e sorelle". "Queste tragedie non nascono solo dal destino o dal caso, ma hanno la loro radice in scelte che non sono di ieri", denuncia Nosiglia, sottolineando che "c'è una spirale perversa: i Comuni e gli enti territoriali non hanno risorse (economiche, progettuali) per tutelare il territorio, lo Stato è lontano, i progetti europei rimangono una chimera". "L'ennesimo dramma dell'alluvione - come nel 1994, come nel 2000 - ci richiama tutti al dovere della politica, intesa come impegno diretto delle persone e delle comunità", conclude il presidente della Cep: "Quella politica che è ricerca del bene comune e non solo - come non si stanca di ripeterci Papa Francesco - strumento degli interessi di individui e di caste".