Maltempo Piemonte, crolla campanile nell’Alessandrino: nessun ferito

Ancora danni a causa della violenta ondata di maltempo che nel fine settimana ha investito il Piemonte . Nella serata di ieri il campanile della chiesa sconsacrata di San Biagio, nel centro di Lu Monferrato, è crollato. Il piccolo gioiello architettonico, appendice della chiesa risalente al Quindicesimo secolo, è collassato alcune ore dopo che l'area era stata transennata e isolata in seguito alla caduta di alcuni calcinacci. Nessuno dunque è rimasto ferito. Le cause del crollo sono probabilmente da addebitare alle forti piogge delle scorse ore. I calcinacci del campanile, nel crollo, hanno danneggiato il tetto e il balcone di una casa vicina, ma non è stato necessario effettuare sgomberi.

Gli interventi dei vigili del fuoco

Ieri pomeriggio, pioggia e vento hanno sferzato diverse zone della provincia di Alessandria, con raffiche fino a 64 km/h a Capanne di Cosola. Una ventina gli interventi dei vigili del fuoco: nel Novese i pompieri sono entrati in azione per alberi pericolanti a Tassarolo, mentre a Cabella Ligure - Alta Val Borbera, al confine con la Liguria - per la caduta di sassi da una massicciata in strada (sul posto anche carabinieri e cantonieri della Provincia). A Cavatore, nell'Acquese, invece, ha preso fuoco una centralina dell'energia elettrica. Sul posto sono giunti anche i tecnici.