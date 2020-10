Maltempo, 6° cadavere in mare in Liguria. Crolla campanile in Piemonte

Il corpo di una donna è stato avvistato davanti a Borgo Primo, a Imperia. L’ondata di piogge e temporali ha devastato la val Roya e sul posto è presente la guardia costiera. I morti potrebbero essere tra i dispersi segnalati in Francia. Il presidente della Liguria Toti chiede lo stato di calamità. Disagi anche nell'Alessandrino dove è caduto un campanile di una chiesa del XV secolo

Un sesto cadavere è stato avvistato in mare davanti a Borgo Primo, a Imperia, dopo l’ondata di maltempo che ha devastato la val Roya. Si tratta del corpo di una donna, sul posto è presente la guardia costiera. Intanto il presidente della Liguria Giovanni Toti, ospite ad Agorà su Rai Tre, ha confermato di aver chiesto lo stato di calamità e aggiunto: “Mi auguro, ho sentito diversi ministri in queste ore, che già nel Consiglio dei ministri di questa sera alle 21 venga ovviamente approvato”. Nell’Alessandrino, in Piemonte, è crollato il campanile di una chiesa (LE PREVISIONI).

I corpi ritrovati in mare in Liguria leggi anche Maltempo, in Liguria recuperati cinque cadaveri Oltre al cadavere della donna trovato al largo di Borgo Primo, altri cinque corpi di uomini sono stati precedentemente rinvenuti a Sanremo, nel fiume Roya a Ventimiglia e a Santo Stefano Al Mare (Imperia). In Liguria non risultano dispersi. I morti dovrebbero essere tra i dispersi segnalati in Francia.

Toti: 5-6 giorni per riparare la strada di accesso al borgo Triora leggi anche Il maltempo devasta il Nordovest: danni ingenti in Liguria e Piemonte Il maltempo ha provocato una frana che ha isolato il borgo di Triora in provincia d’Imperia. Il presidente Toti ha detto che serviranno "almeno cinque-sei giorni" per riparare la strada d'accesso all'unica località della Liguria rimasta isolata. "Stiamo recuperando la viabilità principale e in alcuni punti anche la secondaria, credo che nelle prossime ore la maggior parte dei problemi in Liguria sarà risolta”, ha aggiunto.