Biella, cane morde un uomo: la moglie uccide l'animale a coltellate

Ha visto il marito aggredito dal cane che gli era stato momentaneamente affidato da un conoscente, così la moglie per salvare l'uomo ha ucciso l'animale a coltellate. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri a Castelletto Cervo, nel Biellese. (MORTO IL CANE DIMENTICATO DA UNA COPPIA SUL BALCONE)

La ricostruzione

Il cane, un dogo argentino, si sarebbe avventato contro l'uomo senza un motivo apparente e gli avrebbe azzannato più volte una mano. La donna per fermare il cane avrebbe preso un coltello e colpito l'animale. Marito e moglie, visibilmente scossi, sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso per le cure del caso. Non sembrano gravi le condizioni dell'uomo. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Bioglio, il veterinario e il personale del canile per il recupero del corpo dell'animale.