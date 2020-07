Coronavirus Asti, infermieri pronti a dichiarare lo sciopero

I sanitari si preparano a scendere in piazza se non gli verrà retribuito il premio di produttività promesso dal Governo per il lavoro svolto durante l’emergenza sanitaria

Gli infermieri di Asti sono pronti a dichiarare lo stato di agitazione e a scendere in piazza per scioperare se non gli verrà retribuito quel premio produttività promesso dal Governo per il lavoro svolto durante l'emergenza sanitaria.