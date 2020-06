Esplosione a Quargnento: arrestata la moglie del reo confesso

La donna è finita in manette dopo che la Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa contro il pronunciamento del tribunale di Torino che aveva disposto la misura cautelare in carcere

E’ stata arrestata dai carabinieri Antonella Patrucco, moglie di Gianni Vincenti, reo confesso e detenuto da oltre sei mesi, presunta responsabile assieme al marito dell’esplosione nella cascina di Quargnento (Alessandria) in cui morirono nel dicembre 2019 tre vigili del fuoco mentre un carabiniere e altri due vigili del fuoco rimasero feriti. (LE FOTO - IL VIDEO). La donna è stata prelevata ieri sera dai militari dell'Arma mentre si trovava in casa, in via Modena, e portata in caserma per il successivo trasferimento in carcere (Vercelli).

Il processo

La donna è finita in carcere dopo che la Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa contro il pronunciamento del tribunale di Torino che, accogliendo il ricorso del pm, aveva disposto la misura cautelare in carcere, non ritenuta necessaria invece dal gip. E’ imputata, in concorso con il marito, dei reati, tutti aggravati, di crollo di costruzioni o altri disastri dolosi; omicidio aggravato; lesioni personali aggravate; fraudolento danneggiamento dei beni assicurati, calunnia nei confronti dei vicini di casa.

L'esplosione

Nello scoppio morirono i vigili del fuoco Antonino Candido, Matteo Gastaldo e Marco Triches, mentre rimasero feriti il carabiniere Roberto Borlengo e altri due vigili del fuoco, Giuliano Dodero e Luca Trombetta. I due coniugi secondo l’accusa avrebbero provocato le due esplosioni, collegando timer a una serie di bombole del gas, per riscuotere il premio dell'assicurazione stipulata pochi mesi prima. Per gli inquirenti la donna avrebbe fattivamente partecipato "a tutte le fasi della condotta delittuosa, ideazione, preparazione e realizzazione". La sera dello scoppio inoltre, dopo aver saputo della presenza di Vigili del Fuoco e Carabinieri sul posto, al pari del marito non aveva fatto nulla per avvertire del pericolo.