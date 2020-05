Coronavirus, in Piemonte 30.180 casi e 15.376 guariti

Sono 30.180, 43 in più rispetto a ieri, i casi di coronavirus accertati in Piemonte (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Continua a crescere il numero dei guariti, che con i 342 registrati nelle ultime 24 ore, sale a 15.376. Altri 3.318 pazienti sono invece "in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell'esito del secondo. Dodici i decessi comunicati oggi dall’Unità di crisi regionale, ma il dato comprende anche alcune morti avvenute nei giorni scorsi e solo in seguito attribuite al Covid-19. Il totale delle vittime sale così a 3.783. I ricoverati in terapia intensiva sono attualmente 75 (-1). I tamponi diagnostici finora processati sono 285.160, di cui 158.371 risultati negativi. (LE PROSSIME RIAPERTURE - MOVIDA POST LOCKDOWN)