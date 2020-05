Coronavirus Piemonte, continua il calo dei contagi: 60 in 24 ore

Il totale sale a 30.137. Sono 14 i decessi registrati nell’ultimo giorno, 661 i guariti, con altre 3.307 persone in via di guarigione

Continua ad abbassarsi la curva dei contagi da coronavirus in Piemonte (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE RIAPERTURE A TORINO). Stando ai dati diffusi dal bollettino odierno dell’Unità di crisi regionale, i nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore sono 60, per un totale di 30.137 positività accertate da inizio emergenza. Prosegue anche il calo dei decessi: sono 14 quelli registrati nell’ultimo giorno, che portano il numero totale delle vittime a 3.771. Aumentano i guariti (+661) mentre altre 3.307 persone sono considerate in via di guarigione, ossia negative al primo tampone di verifica al termine della malattia e in attesa dell’esito del secondo.

I ricoverati in terapia intensiva sono attualmente 76 (-3 rispetto a ieri), quelli negli altri reparti 1.291 (-123). Le persone in isolamento domiciliare sono invece 6.658. I tamponi finora processati sono 281.897, di cui 155.663 risultati negativi.