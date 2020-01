Terremoto in Piemonte: scossa di magnitudo 2.2 nell’Alessandrino

Ancora un terremoto, dopo quello di ieri in provincia di Cuneo, in Piemonte. È stata registrata questa notte una scossa di magnitudo 2.2, a 4 chilometri a nord ovest di Cantalupo Ligure (in provincia di Alessandria), in Val Borbera. L'evento è stato riscontrato 2 minuti prima dell'una dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. Secondo quanto riferito dalla protezione civile provinciale, si è trattato "di una scossa leggera, senza segnalazione di danni a cose o persone". Inoltre, non si è verificata alcuna chiamata al centralino della sala operativa dei vigili del fuoco. Terremoto di magnitudo 3.1 in provincia di Cuneo